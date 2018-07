Německá policie zatkla ženu, která se do země vrátila od IS

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Berlín - Německo začíná důrazněji potupovat proti družkám bojovníků takzvaného Islámského státu (IS). Dokládá to i dnešní zatčení jedenatřicetileté Sabine Ulrike Sch., která na konci roku 2013 opustila Německo, aby se přidala k IS. O případu informovalo nejvyšší státní zastupitelství.