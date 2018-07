Referendum o brexitové dohodě? Zastánci hlasování jsou poprvé v převaze

Na otázku, zda by se mělo uskutečnit referendum o konečných podmínkách, které by měla obsahovat jakákoli brexitová dohoda s EU, odpovědělo kladně 42 procent respondentů. Proti bylo 40 procent a zbytek na věc neměl názor.

Dotazování se uskutečnilo mezi 1653 dospělými Brity tuto středu a čtvrtek, uvedl list The Times. Referendum o podmínkách brexitu přitom podpořilo 58 procent voličů Labouristické strany, 67 procent voličů Liberálních demokratů a 21 procent voličů konzervativců.

V prvním referendu o brexitu 23. června 2016 hlasovalo pro odchod 51,9 procenta lidí, tedy přibližně 17,4 milionu lidí. Kdyby se stejně referendum konalo nyní, hlasovalo by 45 procent Britů podle YouGov pro setrvání v EU, zatímco 42 procent pro brexit. Čtyři procenta by se hlasování nezúčastnila a devět procent neví, jak by hlasovalo.