EU by i po brexitu měla mít s Británií co nejužší vazby, přeje si Kurz. A Babiš to vidí podobně

Právě Rakousko v současnosti unii předsedá. Vídeň podle Kurze chce také zabránit tomu, aby Britové opustili společenství bez dohody.

"Z našeho pohledu je důležité vyhnout se tvrdému brexitu," řekl dnes Kurz. Za "tvrdý" brexit je označována varianta důsledného zpřetrhání všech vazeb Británie s evropskou sedmadvacítkou. Jeho zastánci- bývalý ministr pro brexit David Davis a exministr zahraničí Boris Johnson - ale před časem kvůli nesouhlasu s plánem premiérky Mayové vládu opustili.

"Doufám, že i po brexitu najdeme způsob, jak zachovat vztahy mezi Spojeným královstvím a Rakouskem a velmi silné vztahy mezi Spojeným královstvím a EU, protože takové je potřebují obě strany," dodal Kurz.

Podobně dnes mluvil i český premiér Andrej Babiš. Ten po jednání s Mayovou řekl, že pro Česko je důležité udržet i po odchodu Británie z Evropské unie dosavadní dobré vztahy s Londýnem. K dovršení dohody o vystoupení Británie z EU podle něj chybí zhruba 20 procent. Kurz v Salcburku řekl, že doufá v nalezení řešení do října.

"Brexit není pro Evropu pozitivní, ale je to fakt a musíme se snažit, aby škody byly co nejmenší," řekl Babiš. Připomněl, že Británie je pro Česko tradičním spojencem nejen z politického a bezpečnostního ohledu, ale i z obchodního. "Musíme udržovat vztahy z minulosti, pracuje tam 50.000 našich lidí, je to důležité z hlediska našeho obchodu," řekl.

Z dohody o vystoupení Británie z EU se podle něj podařilo většinu vyjednat, některá témata ale stále zůstávají otevřena. "To je hlavně problém s hranicí mezi Irskem a Severním Irskem," řekl.