Budoucnost Evropy? Podle Macrona do 15 let vzniknou tři okruhy zemí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Lisabon - Francouzský prezident Emmanuel Macron na návštěvě Portugalska prozradil, jak si představuje další budoucnost Evropy. Podle něj ji budou do deseti až patnácti let tvořit tři okruhy zemí, přičemž Francie by měla patřit k těm nejvíce integrovaným, takzvanému srdci reaktoru.