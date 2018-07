Británie přitvrdí vůči sociálním médiím? Ohrožují demokracii, tvrdí parlamentní výbor

Výbor vyšetřuje sociální média v souvislosti s šířením falešných zpráv a ochranou soukromí uživatelů. Zprávu by měl oficiálně představit v neděli, její kopii ale už v pátek zveřejnil Dominic Cummings, ředitel kampaně Vote Leave prosazující odchod Británie z Evropské unie.

Společnost Cambridge Analytica se letos dostala do centra pozornosti kvůli obvinění, že neoprávněně získávala osobní data desítek milionů uživatelů facebooku. Tato data v roce 2016 údajně využila pro podporu volební kampaně Donalda Trumpa.

Zpráva parlamentního výboru varuje, že Británie čelí "krizi demokracie" v důsledku šíření zhoubných názorů a manipulace s osobními údaji. Doporučuje přísnější regulaci sociálních médií a opatření proti ovlivňování voličů. Volební zákon by se měl podle zprávy upravit tak, aby odrážel změny v technikách volební kampaně v digitální éře.

Firmy jako Facebook či YouTube zodpovědnost za příspěvky na svých stránkách odmítají a označují se za pouhou platformu pro jejich zveřejňování, nikoli za vydavatele.

"Firmy působící v oblasti sociálních médií se nemohou schovávat za prohlášení, že jsou pouhou platformou, a tvrdit, že jsou technologickými podniky, které nehrají žádnou roli v regulaci obsahu na svých stránkách. To není pravda; neustále mění, co se na jejich stránkách zobrazuje a co ne, a to na základě algoritmů i lidských zásahů," píše se ve zprávě výboru.