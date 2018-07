Puigdemont se vrátil do Belgie. Slibuje další boj za nezávislost Katalánska

Puigdemont ve Španělsku čelí obvinění ze vzpoury kvůli snaze odtrhnout Katalánsko od monarchie. Letos v březnu byl na základě žádosti Madridu zatčen v Německu, když se vracel do Belgie z konference ve Finsku.

Německý soud ale umožnil vydat Puigdemonta do Španělska jen za zpronevěru veřejných peněz, nikoli za vzpouru. V reakci na to soudce španělského nejvyššího soudu Pablo Llarena zrušil eurozatykače na uprchlé katalánské politiky včetně Puigdemonta, které dříve sám vydal.

Chtěl se tak vyhnout situaci, že by Puigdemont dostal trest několik let vězení za zpronevěru, ale členové jeho bývalé vlády by mohli být odsouzeni za vzpouru. Za ni hrozí až 30 let, pokud byla ozbrojená. V jejich případě hrozí až 25 let.