Evropa neprošla zkouškou tolerance, rozčilují se uprchlíci

Brusel - Nehledě na to, že se celkový počet uprchlíků přicházejících do Evropy zmenšil, migrační krize stále trápí celou EU. Nejkřehčím bodem až donedávna byla Itálie, která za rok 2017 přijala zhruba 17 000 uprchlíků. Dnes Itálie odmítá přijímat nové lodě, uprchlíci místo Itálie směrují do Španělska.