Mezinárodní skandál Bratislavy? Unesený Vietnamec byl na palubě slovenského speciálu

Jak se během minuty zhroutí život? Nejhorší typ rakoviny nelze léčit, zabíjí do čtvrt roku

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Kolik byste měli mít našetřeno, než půjdete do důchodu? Podle ekonomů víc, než tušíte

FAZ také píše, že o transportu uneseného Vietnamce jednali tehdejší slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák a jeho vietnamský protějšek. Podle vyšetřovatelů mělo setkání obou politiků "jediný účel", a sice "dostat pana Trinha relativně bez problémů ze schengenského prostoru zpět do Vietnamu". Kaliňák v minulosti opakovaně odmítl, že by Slovensko bylo vědomě zapleteno do únosu muže, kterého později ve Vietnamu odsoudili na doživotí.

O případu hovořil v květnu s Angelou Merkelovou slovenský premiér Peter Pellegrini, který kancléřce slíbil, že Berlín dostane všechny slovenské informace týkající se únosu. Do něj podle FAZ mohl být zapletený také dřívější poradce slovenské vlády Quang Le Hong.

Šéf slovenské policie Milan Lučanský po dnešní schůzce se slovenským prezidentem Andrejem Kiskou novinářům řekl, že slovenská policie v součinnosti s německými orgány udělala v souvislosti s touto kauzou vše, oč byla požádána, ba ještě víc.

Práci slovenské policie v případu prezident Kiska ostře kritizoval. "Opakovaně jsem říkal, že je povinností slovenských orgánů činných v trestním řízení tato podezření důsledně a poctivě vyšetřit. Nelze budovat důvěru lidí ve stát, pokud se případu nezačneme ani poctivě věnovat. Řeč je o podezřeních z hrubého zneužití státní moci," řekl podle serveru Pravda.sk. V daném případu šéf státu hovoří o alibismu a vymlouvání se na německé úřady. "Ale skutečně se o tom, co se tu stalo, musíme dozvěděl od německých vyšetřovatelů? Má to rozměr mezinárodní blamáže a může to mít důsledky na vztahy mezi Slovenskem a Německem," varoval.

"Očekávám, že zodpovědní projeví základní respekt k našemu státu a úctu k jeho občanům a udělají vše, aby vyšetřili podezření a očistili jméno Slovenské republiky. A to přesvědčivým vysvětlením všech podezření, respektive potrestáním viníkům, pokud se potvrdí, že Slovensko poskytlo vládní letadlo k únosu," apeloval prezident.

Trinh byl unesen loni 23. července v centru Berlína společně s jednou ženou, která ho doprovázela. Později se objevil ve Vietnamu a v lednu byl odsouzen za zpronevěru. Hanoj tvrdí, že podnikatel a funkcionář, který předtím v Německu usiloval o azyl, se do země vrátil dobrovolně. Podle Berlína šlo o únos a o bezprecedentní porušení německého i mezinárodního práva.