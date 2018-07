Brexit bez dohody potěší Putina, obává se šéf britské diplomacie

"Pokud skončíme bez dohody, bude z toho mít radost jedině Putin," řekl Hunt v rozhovoru, který dnes poskytl rozhlasové stanici France Inter. "Myslím, že když vidíme ruskou agresi, musíme si uvědomit, že jde o velmi nestabilní chvíli v historii. Je tu Krym a jsou tu chemické zbraně v ulicích Anglie, což schválili Rusové," dodal.

Hunt tak narážel na anexi ukrajinského Krymského poloostrova Ruskem a otravu bývalého ruského dvojího agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v jihoanglickém Salisbury nervově paralytickou látkou novičok.

"Francie je nám v těchto záležitostech velmi blízko. (...) Odpovědnost za bezpečnost Evropy nám káže zachovat a rozvíjet spolupráci našich zemí, a nemířit k jejímu přerušení," nabádal v této souvislosti Hunt. Dal přitom najevo, že možnost brexitu bez dohody s Evropskou unií mu "nyní dělá velké starosti".

"Britská vláda přišla s řešením, ale obávám se, že dost lidí si v EU myslí, že bude stačit, když se vyčká na změnu postoje Británie. To se nestane a brexit bez dohody bude tragédií pro Evropu, bude ekonomicky problematický, ale my najdeme způsob, jak prosperovat. Co mi však dělá větší starost, je to, že to může změnit cítění Britů vůči Evropě s hlubokým dopadem na naše mezinárodní partnerství. Toto je historicky velmi, velmi důležitý moment," dodal Hunt.