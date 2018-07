Na Slovensku se smějí Zemanovi: Jde z něj hrůza, Kiska se ho štítí, je úplně mimo!

Jízda se uskutečnila při příležitosti oslav 100 let vzniku společného československého státu a přesně na den u příležitosti 95. výročí příjezdu prvního československého prezidenta T. G. Masaryka na zámek ve slovenském letovisku v Nitranském kraji, který se stal posléze jeho oblíbeným letním sídlem.

V Topoľčiankách oba prezidenti navštívili zámek, kam jezdíval Masaryk na letní pobyty, setkával se s významnými osobnostmi a také zde vznikly Hovory s T. G. M., které sepisoval Karel Čapek. Rozruch na SLovensku ale vzbudil záznam z brífinku obou prezidentů, na kterém Zeman "pravděpodobně zápasí s nepřízní vysokých teplot."

"Šéf Vyšehradu tam ve společnosti Andreje Kiska několikrát smrká a kymácí se na židli, kromě toho má zřejmý problém koncentrovat zrak. Po těchto záběrech je na místě pochybovat, zda je zdravotní stav českého prezidenta v pořádku," píše slovenský server Topky.

"Na je vidět nepříčetný pohled, padající hlavu, vybledlého a trápícího se Zemana. Navíc z chování Kisky vyplývá, že ani našemu prezidentovi to nebylo moc příjemné v takovém stavu s českým prezidentem sedět za jedním stolem," dodává posměšně server.

Slovenská média také upozornila na komentáře lidí na sociálních sítích, které jsou mnohdy nevybíravé. "Odporná kreatůra... Všichni jeho voliči se styďte a chyťte se za rypák..." píše jeden z diskutujících.

"Nejlepší je výraz pana Kisky, který si přeje, aby mohl být kdekoliv jinde," dodává další. "Je starej, nemusel to být chlast. A asi bych i řekla, že nebyl. Pokud, tak jeden pohárek, to v kobinaci s vedrem těmto lidem už stačí (kor vychlastanejm). Ale mě zaráží spíš ta technika smrkání. Vytáhne plachtu, vysmrká se, pak s tím kdoví, co dělá (Blbě to otočil a má to na ruce? Přicapí si to na čelo? -moje myšlenky přitom-). Takhle smrkaj jenom burani. Pardon. Aspoňže netroubil. Na věřejnosti," uvádí jiný diskutující.

"A já dětem vykládám že zombie jsou jen fantazie..holt změníme výklad....doufám, že to hned v září nevykecá učitelce .."posmívá se další diskutující.