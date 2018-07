V Belgii se na fotbalovém hřišti odpálil muž, patrně použil granát

Jak se během minuty zhroutí život? Nejhorší typ rakoviny nelze léčit, zabíjí do čtvrt roku

"Nemyslíme si, že to byl teroristický čin," řekl zástupce starostky Hasan Aydin, podle kterého policie považuje za pravděpodobnou verzi, že šlo o sebevraždu. "Nechtěl nikoho zabít, to by šel na jiné místo v jinou dobu," dodal Aydin.

Asi šedesátiletý muž, který měl podle Aydina "evropské rysy", se odpálil před devátou hodinou ranní v městské části Stembert na hřišti, které využívá k hraní fotbalu místní amatérské mužstvo. Identitu mrtvého policie nezveřejnila, podle belgického tisku ale následně prohledala nedaleký dům bývalého profesionálního vojáka.

"V klidu kráčel do středu hřiště," řekl svědek události listu La Meuse. Uprostřed hracího pole se pak podle něj muž zastavil a odpálil. Použil k tomu nejspíš granát.

V lednu 2015, krátce po atentátu na redakci Charlie Hebdo, provedla policie ve Verviers razii, při které byli dva radikálové zabiti a další zatčen. Islamistická buňka byla v kontaktu s Abdelhamidem Abaaoudem, který je považován za hlavního strůjce atentátů v Paříži z listopadu 2015.