Brutální útok v Calais: Opilí migranti zaútočili ženy v autě

Francouzský server Nord Littoral uvádí, že dvě ženy ve středu 25. července večer krátce před 22 hod projížděli čtvrtí Beau-Marais ve francouzském městě Calais. Když se jejích vozidlo přiblížilo ke kruhovému objezdu, obklopila auto skupina asi 10 migrantů.

Pět nebo šest migrantů, kteří byli silně opojeni alkoholem a kteří údajně v okolí obtěžovali a uráželi místní obyvatele, podle jedné z žen začalo útočit na auto kamením a větvemi.

„Byla jsem tak vyděšená. Domnívaly jsme se, že to je konec, " řekla. Jeden z útočníků ji prý udeřil do obličeje kusem dřeva poté, co se mu podařilo rozbít okno na straně spolujezdce.

Policie podle popisu žen identifikovala tři útočníky, dva z nich už dopadla - oba měli 19 let. Jeden z nich pochází z Eritreje a druhý, který měl ženu udeřit kusem dřeva, z Etiopie. Eritrejec před soudem odmítl, že by byl v době útoku u kruhového odjezdu, Etiopan pak popřel, že by ženu udeřil.

Obě ženy však totožnost viníků potvrdily. „Byli to oni. Stál těsně u okna, díval se na nás přesně stejným pohledem. Jsme si jisté, že je to on,“ řekly ženy soudci. U soudu také zaznělo, že obě ženy si musely po útoku vzít desetidenní dovolenou z důvodu fyzické a psychické újmy utrpěné během útoku.

„Myslely jsme si, že zemřeme. Měla jsem takový strach,“ řekla žena, která řídila auto. U soudu se dokonce rozplakala. Mladíci, kteří se podle prokurátora dopustili „bezdůvodného násilí“, si za útok mají odsedět 12 a 18 měsíců. Navíc mají ženám zaplatit odškodné.