Slovenská policie vtipkovala na účet Čechů. Vy hovada nevděčný, nejsme tak hloupí, nadávají Češi

Slovenská policie na facebooku informovala o tom, že si policisté z pohotovostní jednotky v Trnavě všimli muže, který poblíž nákupního centra vykládal sáčky s neznámou látkou. Muž byl zadržen a přiveden na policejní stanici.

Policie ho identifikovala jako devatenáctiletého Čecha Matej pocházejícího z okresu Opava. Mladík strážníkům dobrovolně vydal 39 plastových sáčků, ve kterých bylo nalezeno nejméně 125 dávek extáze.

„Vyšetřovatel ho obvinil z držení a distribuce drog a zároveň zpracoval návrh na jeho trestní stíhání. V tomto případě zákon ukládá trest odnětí trestu na 3 až 10 let,“ uvedla policie. Až do této chvíle šlo o běžnou zprávu.

Slovenská policie si ale na závěr neopomněla do Čechů trošku rýpnout. Příspěvek na facebooku pak doplnila několika fotkami a informací, že „jedna z fotek je ilustrační“. Každému musí být okamžitě bylo jasné, který snímek to je – na jedné fotce totiž byly mužské nohy v bílých ponožkách a sandálích.

Příspěvek policie vyvolal hodně rozporuplné reakce. „Ilustrační fotka mě zabila, brečím normálně.. Kdo by řekl, že policie SR bude mít nejlepší Top stránku na facebooku,“ smál se jeden ze Slováků. A bavili se i Češi. „Znám osobně pár slovenských policistů a všechno jsou to chlapi se smyslem pro humor. Tak proč by nemohla být veselá i jejich oficiální stránka?“ zajímalo diskutujícího.

„Ta ilustrační fotka je geniální! Metál pro administrátora. Sleduji Vás už delší dobu a moc se mi líbí, jak prezentujete činnost policie a jakou formou to podáváte. Od Vás by se měla učit Policie České republiky prezentaci na sociálních sítích,“ pochvaloval si další z českých diskutujících.

Jenže jiné policisté svým vtípkem pořádně naštvali. „Typický příklad šíření nenávisti mezi lidmi. Můžete se stydět!“ vzkázal policistům další Slovák. Další se domnívá, že si onu „ilustrační fotku“ mohli policisté klidně odpustit, protože jejich projev na oficiální stránce by měl být důstojný a profesionální. „Bohužel o tomto příspěvku se to říct nedá, když jste nedokázali odolat pokušení zesměšnit Čechy jako národ. Myslím, že takové zesměšňující prvky patří na váš osobní profil a ne na oficiální stránku Policie SR,“ dodal naštvaný Slovák s tím, že za takové faux-pas by se měla policie omluvit.

A naštvaní byli i Češi. „Je to nevkusný vtip. Ne všichni jsou tak hloupí, aby nosili ponožky do sandálů, ale je plno lidí, kteří tak činí ze zdravotních důvodů. I ti vám přijdou k smíchu? Že se nestydíte,“ postěžoval si jeden z diskutujících. „Jsme národ, který vám čoboláci pomohl slézt ze stromu. A dokázali jsme, že už se nemusíte hrbit pod bičem Maďara, vy hovada nevděčný,“ nebrala si servítky další Češka.



„Lidi, neberte život tak vážně a hned vám bude lépe. Náhodou je milé, že i policisté mají smysl pro humor,“ vyzval rozzlobené diskutující jeden ze Slováků.