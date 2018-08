Uprchlíci do Řecka opět přicházejí po souši z Turecka, letos už jich bylo 10 tisíc

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Atény - Pozemní cestou z Turecka do Řecka přišlo v prvním pololetí více než 10.000 migrantů, kteří prchají z Blízkého východu a z Asie před válkou nebo špatnou ekonomickou situací. To je o 2500 lidí více než ve stejném období v roce 2017. Celkem podle UNHCR letos dorazilo z Afriky do Evropy přes Středozemní moře na 62.300 migrantů.