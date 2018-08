Fotky dětí i kojenců pro zvrhlíky? V Německu začal proces s provozovateli portálu Elysium

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Z vedení tohoto portálu jsou obviněni čtyři muži ve věku od 40 do 62 let, kterým v případě usvědčení z trestné činnosti hrozí až 15 let vězení, informovala agentura DPA.

Členové této skupiny se v různé míře účastnili provozování Elysia v obtížně přístupné anonymní oblasti internetu známé jako darknet. Uvedený ilegální portál měl podle vyšetřovatelů přes 87.000 uživatelů z celého světa.

Podle médií byla na Elysiu k dispozici videa a fotografie "nejhrubšího zrna" a že portál měl i sekci s kojenci. Proces by měl trvat přinejmenším do listopadu.

Čtyři obžalovaní, kteří jsou ve vazbě, pochází z různých částí Německa - Hesenska, Bádenska-Württemberska a Bavorska. Obžalováni jsou ze získávání, šíření a držení materiálů s dětskou pornografií a nejstarší z nich také ze zneužití dvou dětí ve věku čtyř a šesti let. Ty mu poskytl jejich rakouský otec, který je trestně stíhán odděleně.