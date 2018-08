Po #MeToo přichází nová kampaň? Obtěžovaná pařížská studentka "vrací úder" násilníkovi

Hollane, toto chceš do Brna? Žít Ceutu. Obohacení v praxi. Hašek a Ovčáček spustili kanonádu kvůli přijímání uprchlíků do Česka

Podobně jako kampaň #MeToo i nový web má být platformou povzbuzující ostatní ženy ke sdílení podobných nepříjemných zážitků a k solidaritě. Video s násilníkem z pařížské ulice mezitím zaznamenalo miliony zhlédnutí.

zdroj: YouTube

"Jako tisíce žen jsem obětí obtěžování na ulici. Podělte se o své svědectví na mém webu noustoutesharcelement.fr nebo pod #TaGueule," uvedla Marie Laguerreové. Přispěvatelkám slibuje anonymitu.

"Nous Toutes Harcèlement" se dá přeložit jako My všechny obtěžované. Výrazem "Ta guele!" (Mlč!) dvaadvacetiletá studentka zareagovala na oplzlé zvuky a gesta, které na ni dělal muž u pařížské kavárny. Ten po ní nejprve hodil popelník, později ji udeřil do obličeje.

Skupina pro práva žen, která Laguerreové pomohla s vytvořením webové stránky, uvedla, že záměrem je dál poutat pozornost k tomuto problému, ať jde o obtěžování na ulici, v práci či v soukromí.

"Mariin příběh získal široké mediální pokrytí, protože se snažila, aby získala video, a umístila je na internet. Ale ve skutečnosti je to pro ženy každodenní zážitek. Je důležité ukázat, že být obětí je bohužel velice běžné," řekla Fatima Benomarová, mluvčí skupiny Les Effrontees (Nestydy).

Bezpočet příběhů sexuálního obtěžování vyplavalo na povrch od doby, kdy ženy o svých zážitcích promluvily díky kampani #MeToo. "To, co se změnilo, není, že se ženy rozhovořily, ale to, že se jim naslouchá," uvedla Kate Kellyová ze skupiny zasazující se za práva žen a dívek Equality Now. "Klíčová na videu Laguerreové je skutečnost, že velmi konkrétně ukazuje, že pouliční obtěžování je násilí, a ne lichocení. Není jen otravné, není jen špatné, je nebezpečné," zdůraznila.