Kolik migrantů přichází měsíčně do EU? Nové údaje vás asi překvapí

„Evropská unie se stále potýká s migrační krizí,“ píše server Politico. Zatímco počet lidí plavících se po středomořské cestě z Libye do Itálie klesá, migranti se nevzdávají a pokoušejí se najít jiné cesty. Španělský předseda vlády Pedro Sánchez požádal EU o nouzovou pomoc a vyzval ji, aby se zabývala narůstajícím počtem migrantů, kteří vstoupili do jeho země.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker slíbil, že Brusel bude pracovat „nepřetržitě během léta", aby tento problém vyřešil.

Server také zveřejnil aktuální graf týkající se migrace. Z něj vyplývá, že počet nově příchozích výrazně klesá. Například letos v květnu do Evropy přišlo asi 13500 běženců, loni v květnu to bylo necelých 285 tisíc.

Až zase někdo rozjede další vlnu strašení migrací a začne tvrdit, jak je to to nejdůležitější téma na světě, zhluboka se nadechněte a pošlete mu tento graf s počty lidí, přicházejících do EU. pic.twitter.com/Rzv9b8lsCA — Tomas Prouza (@ProuzaTomas) 3. srpna 2018

Na tato čísla zareagoval i někdejší český tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. „Až zase někdo rozjede další vlnu strašení migrací a začne tvrdit, jak je to to nejdůležitější téma na světě, zhluboka se nadechněte a pošlete mu tento graf s počty lidí, přicházejících do EU,“ uvedl. Narážel tak na slova premiéra Andreje Babiše, který tvrdí, že obavy z migrace budou příští rok dominovat eurovolbám.

Jeho slova pak okomentoval i místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek. „Tomáši, úkol zněl přece jasně. 1. Říkat, že to není pravda, aby to do voleb do EP vydrželo. 2. Zakázat hidžáb těm 3 nebo 4, co to v ČR nosí. 3. Připomenout na Primě a Barrandově teroristické útoky a 4. Odjet na jednání do Bruselu a udělat na všechny bububu, že takhle teda ne,“ přisadil si.