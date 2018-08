Noční můra migrantů. Prestižní týdeník upozornil na "kruté metody"

Kruté metody, nepřátelské prostředí

Dokonce i britská premiérka Theresa Mayová prolomila svůj poddajný postoj vůči Trumpovým přešlapům a politiku rozdělování rodin označila za "hluboce znepokojivou", uvádí The Observer. Deklaruje však, že jde o pokrytectví, jelikož britská vláda - s menší publicitou, ale s o nic menší nehumánností - rovněž realizuje oddělování rodičů od dětí v rámci detence přistěhovalců, což se děje pod dohledem Mayové, která ostatně před nástupem do premiérského křesla působila jako ministryně vnitra.

Charitativní organizace jako Bail for Immigration Detainees (BID) roky upozorňují na případy dětí, mnohdy britských občanů, které jsou odebírány do ústavní péče z důvodu zadržení či deportace jejich rodičů, konstatuje editorial. Uvádí, že v posledních měsících se britské úřady uchylují k mnoha "krutým metodám" v rámci vládní politiky "nepřátelského prostředí" a mnoho z těchto postupů upoutalo pozornost veřejnosti.

"Lidem, kteří žijí v Británii legálně po desetiletí, platícím si daně, je najednou odpírána životně důležitá veřejná zdravotní péče. Mladí lidé, kteří vyrostli v Británii čelí poplatkům v řádu tisíců liber a dlouholetým průtahům při udělování trvalého pobytu. Děti vychované v ústavech čelí v dospělosti riziku deportace do země, kterou neznají," kritizuje renomovaný týdeník. Tvrdí, že britské ministerstvo vnitra zřejmě postrádá jakýkoliv smysl pro základní spravedlnost a lidský soucit.

Oddělování malých dětí od jejich rodičů je krutostí zcela jiného řádu, deklaruje liberální server. Uplynulý týden upozornil na případ mladé matky Kishi, která zanechala své dvouleté dítě v jeslích, aby se mohla dostavit na pohovor do imigračního střediska, kde však byla zadržena a následně přesunuta do deportačního centra, přičemž o její dítě nebylo nikterak postaráno, tudíž skončilo v mimořádné pěstounské péči, matce nikdo nedokázal dva dny podat informaci, kde se její malá dcera nachází a trvalo celý měsíc, než jí byla opět předána.

Případ přitom není ojedinělý - podle BID bylo za posledních 12 měsíců v Británii odděleno od rodičů na 300 dětí, což je meziroční nárůst o 16 %, poukazuje The Observer. Dodává, že mnoho z nich kvůli tomu končí v ústavech a ministerstvo vnitra o tom ani nevede statistiku, možná z důvodu, že tato praxe odporuje jeho vlastním směrnicím, které zakazují separaci dětí od rodičů z imigračních důvodů, pokud by to znamenalo jejich umístění do ústavní péče.

Kafkovská noční můra

"Postižení rodiče se ocitají v kafkovské noční můře," píše prestižní týdeník. Zmiňuje případ, kdy se britské ministerstvo vnitra pokusilo vyhostit migrantku Leysu, kterou nuceně oddělilo od její šestiměsíční dcery a dvouletého syna na čtyři měsíce, tedy po dobu její detence, přičemž oficiální ospravedlnění tohoto kroku znělo, že žena není primární pečovatelkou o uvedené děti, které ovšem po dobu detence matky skončily v ústavní péči.

Nucené oddělování má dlouhodobý a hluboký dopad na děti, poukazuje The Observer. Odkazuje na výzkum BID, který ukazuje, jak se tyto děti v jeho důsledku izolují, ztrácejí na váze, trpí nespavostí a nočními můrami, situaci vnímají jako zoufalství a utrpení, protože netuší, zda a kdy uvidí znovu své rodiče.

"Milý tatínku, dnes se cítím dobře, ale strašně mi chybíš. Tak rád bych tě zase viděl..ale, víš, vede se mi dobře. Doufám, že tě brzy znovu uvidím. Jsi ten nejúžasnější táta," cituje editorial dopis jednoho odebraného dítěte. Zdůrazňuje, že rozdělování rodin je přímým důsledkem opatření, na něž dohlíží Theresa Mayová.

Na rozdíl od USA se v Británii sice neobjevily záznamy vzlykajících dětí a dětí v klecích, ale jediný podstatný rozdíl mezi politikou Donalda Trumpa a Theresy Mayové v otázce rozdělování rodin spočívá podle známého týdeníku v tom, že americký prezident se "zlem" páchaným jménem jeho administrativy chlubí, zatímco britská premiérka jednoduše doufá, že nebude zaznamenáno. "Hanba jí," zakončuje důrazně The Observer.