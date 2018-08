Úřady zavírají oči před činy migrantů? Policista si ověřoval, zda Iráčan může mít vztah s dvanáctiletou dívkou, je z toho poprask

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Britský důstojník podle zprávy deníku The Times volal do charitativní organizace Karma Nirvana, která se zabývá nucenými sňatky a jinými formami zneužívání kvůli cti poté, co zatkl šestadvacetiletého muže původem z Iráku, který tvrdil, že v jeho kultuře je přijatelné, aby měl vztah s dítětem.

Podle protokolu volání, ze kterého deník cituje, policista řekl, že „obviněný říká, že je v jeho kultuře zcela přijatelné, aby měl vztah s dvanáctiletou dívkou“. V zápisu také stojí, že důstojník „jen chtěl vědět, jestli je v irácké kultuře akceptováno, aby byl s dvanáctiletou dívkou“, protože si přál být „kulturně citlivý".

Pracovnici organizace mu doporučili, aby jednal s Iráčanem stejným způsobem, jakým by se vypořádal s jakýmkoli jiným podezřelým ze zneužívání dětí. Karma Nirvana také uvedla, že tato situace ukázala nebezpečí, že úřední orgány filtrují závažné zločiny prostřednictvím objektivu „kulturní citlivosti" ze strachu, že budou vnímány jako rasistické.

Jasvinder Sanghera, zakladatel zmínění charitativní organizace, uvedl, že „existuje řada profesionálů, kteří zavírají oči, protože nechtějí rozhoupat multikulturní loď“.

Tato zpráva přichází jen chvíli poté, co deník The Times zveřejnil sérii zpráv, které se podrobněji věnují orgánům a úřadům, které „zavírají oči" před nucenými sňatky a sňatky nezletilých převážně mezi lidmi z jižní Asie.