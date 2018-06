Hrdinové socialistické práce budou mít v Rusku výhody

Kvalita nových bytů? Je to hrůza, říkají odborníci

Podle Volodina by nositelé titulu měli být osvobozeni od komunálních poplatků, což státní pokladnu zatíží částkou přes 1,5 milionu rublů ročně (asi půl milionu korun). Nový výdaj by měl být zařazen do návrhu státního rozpočtu pro příští rok.

Titul Hrdina socialistické práce se používal mezi lety 1938 až 1991 a používal se i v Československu. Prvním jeho nositelem byl diktátor Josif Stalin.

Vyznamenání v Sovětském svazu dostalo přes 20 tisíc lidí, někteří dokonce třikrát. Režim oceňoval jejich "zásluhy v oblasti hospodářské a sociálně kulturní výstavby, pracovní hrdinství a podíl na růstu síly a slávy SSSR".