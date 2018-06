Svět tvoří historii bez nás, vzteká se Rusko. Co mu ještě vadí?

— Autor: -tak / EuroZprávy.cz

Moskva - Setkání prezidentů nejmocnějších států světa je naplánováno na červenec a nejspíš se bude konat ve Vídni. Nejen o ní ale aktivně diskutují ruská média, řešila také návštěvu amerických senátorů v Moskvě, na které se velmi těší tamější politici. Toto setkání by mělo probíhat v duchu normalizace vztahu mezi Moskvou a Washingtonem. Média aktivně citují slova Donalda Trumpa o tom, že by USA chtělo své vztahy s Ruskem normalizovat, a to diplomatickou cestou.