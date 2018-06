Už se konečně setkají? Moskva nekomentuje spekulace o summitu Trump-Putin

Kvalita nových bytů? Je to hrůza, říkají odborníci

V sobotu list The Washington Post s odvoláním na nejmenovaného vysokého činitele americké administrativy a na dva diplomaty napsal, že Trump by se měl sejít s Putinem v Evropě příští měsíc, kdy bude 11. a 12. července v Bruselu na summitu NATO.

"My na úniky informací (o summitu) nereagujeme. Ale že jsme vždy připraveni ke kontaktům, vědí všichni," uvedl Lavrov. "Pokud se domluvíme na setkáních na vysoké a tím spíš na nejvyšší úrovni, budou samozřejmě včas oznámená," dodal.

Podobně se dnes vyjádřil kremelský mluvčí Dmitrij Peskov. "Jak víte, žádná oficiální prohlášení k tomu nebyla vydána ani z Kremlu, ani z Bílého domu. Zatím nemáme co říci. Jestli a když budeme připraveni, učiníme příslušná prohlášení," řekl Peskov. Nicméně potvrdil, že se v Moskvě očekává návštěva Trumpova poradce pro otázky národní bezpečnosti Johna Boltona. "Ale to je vše, co můžeme sdělit," poznamenal.

Agentura Interfax napsala, že Bolton se chystá příští týden navštívit Moskvu v rámci přípravy možného setkání obou prezidentů.