Obchodní válka se blíží, rozhodne se o budoucnosti Merkelové? Analytik naznačil scénář

Očekávejme kontroverze

Evropská rada bude řešit hlavně politické otázky, především politiku EU vůči uprchlíkům, od čehož se bude odvíjet budoucnost německé kancléřky Angely Merkelové, konstatuje analytik. Očekává, že téma bude dominovat titulkům, i když přinese spíše kontroverze než porozumění.

Jednání se bude zabývat alespoň dvěma ekonomickými záležitostmi, které podle odborníka stojí za to sledovat. Za první označuje otázku, zda se objeví nějaké upřesňující informace o reformě eurozóny, především pak myšlenka jednotného evropského rozpočtu, na níž se zjevně dohodly Německo s Francií. "Jak bude velký? Na co bude určen? Kdo bude přispívat? A co je onen nový krizový fond eurozóny?" ptá se McRae.

Druhou otázku představují konečné detaily o urovnání řeckého dluhu, uvádí analytik. Připomíná, že dohoda již byla podepsána, ale čert se skrývá právě v detailech, jak je pro dohody v rámci eurozóny typické. Řecko kapitulovalo před Evropou a zůstává otázkou, jaké má tato volba pro zemi důsledky, konstatuje expert. Soudí, že ve skutečnosti ne příliš dobré.

Tento týden se naproti tomu nedají čekat žádné zásadní věci ohledně brexitu, který se bude přes léto a na podzim dále odvíjet neradostnou cestou a podle odborníka je rozumné ignorovat veškerý šum okolo něj, dokud se nepřiblíží finální termín pro uzavření příslušné dohody.

Mimo politiku bude zajímavé sledovat reakci na americký obchodní úder, domnívá se McRae. Zmiňuje predikci Bank of America, že Spojené státy zvýší cla na evropské zboží z 2,5 % na 25 %, což by mohlo snížit HDP zemí Evropské unie o 0,3 % ročně.

Podstatná jsou čísla

"Takže, co Evropa udělá?" ptá se analytik. Míní, že odvetná cla by nefungovala, jelikož EU do USA vyváží více, než z nich dováží, a proto je příliš brzy na nějaké zásadní rozhodnutí, ale není vyloučeno, že Evropa sníží desetiprocentní clo na dovoz amerických automobilů, což by mohlo usmířit Trumpa.

Nebylo by to ovšem zadarmo, jelikož otevření trhu americkým vozům by mohlo vést Evropany k jejich většímu nákupu, podotýká odborník. Očekává, že to by nastalo také v případě, kdyby EU otevřela svůj trh s automobily Číně, především pak čínským elektromobilům.

Mezitím je třeba věnovat pozornost reálnému výkonu evropské ekonomiky, jelikož se očekává zveřejnění dvou významných průzkumů nálady trhů - první od německého Ústavu pro výzkum ekonomiky a druhého od Evropské komise, který se bude zabývat eurozónou jako celkem, avizuje McRae. Zdůrazňuje, že v posledních týdnech o ekonomice eurozóny přicházelo mnoho negativních zpráv.

Rozmach ekonomického růstu z konce loňského roku totiž zřejmě odeznívá, vysvětluje analytik. Sám očekává, že oba uvedené průzkumy přinesou mírné uklidnění, jelikož evropský byznys, na rozdíl od evropské politiky, zůstává v poměrně slušné kondici.

Důležité budou také zprávy o ekonomickém růstu Velké Británie za druhé letošní čtvrtletí, které se chýlí ke konci, připomíná McRae. Konstatuje, že první kvartál byl zklamáním a pomalý růst bude zřejmě potvrzen, alespoň co se oficiálních čísel týká, prostřednictvím páteční predikce britského HDP. "Podíváme-li se dopředu, otázkou bude, kolik z něj bylo jen přáním," píše expert. Dodává, že od toho se bude odvíjet načasování dalšího růstu úrokových sazeb v Británii.

V nadcházejících dnech je dobré mít na paměti, že půjde o politicky rušné období a když je hodně ruchu, vyplatí se ho ignorovat a soustředit se na podstatná čísla, uvádí expert. Zdůrazňuje, že pokud čísla zveřejněná evropskými ekonomikami a Spojeným královstvím budou dobrá, pak je vše v pořádku a politický ruch půjde ignorovat s ještě větší radostí.