Nošení muslimských burkin? V Německu to opět vře, slova ministryně vyvolala velký rozruch

„Nejdůležitější je blaho dětí, všichni musejí mít možnost chodit na hodiny plavání,“ řekla Giffeyová v nedělí. Ministryně sociálních demokratů uvedla, že je zcela opodstatněné, aby školy nejen umožňovaly nosit takové oblečení, ale aby je mohly studentům půjčit v případě, že ho student bude potřebovat.

V německé společnosti se i dodnes vede diskuze o tom, jestli ženy můžou nosit burkini a další formy oblečení pokrývající celé tělo. Někdo takový oděv nazývá sexistický a argumentuje to tím, že muslimské oblečení nemá místo v německých školách.

S Giffeyovou nesouhlasila například členka konzervativní strany Německa a ministryně zemědělství Julia Klöcknerová. "Takový krok by mohl vyvolat sexistické názory v místě, kde se děti musejí učit opak," řekla Klöcknerová. S političkou souhlasila i ministryně integrace pro Severní Porýní-Vestfálsko Serap Gülerová, která řekla, že nošení burkin může vyvolat špatný signál a nepochopení ze strany dalších dětí.

Ministryně Giffeyová taky zdůraznila to, že povolení nosit celotělové ženské plavky není symbol rozpadu evropských hodnot - jedná se se pouze o to, že muslimské holky dostanou možnost se zúčastnit hodin plavání. Plavecké třídy by podle ministryně měly být přístupné pro každého.

Diskuzi vyvolala situace, kdy střední škola v německém západním městě Herne bezplatně rozdávala burkiny dětem, jejichž rodiče by je jinak vyřadili z plavecké třídy.

Německé zákony uvádějí, že škola nemusí vydávat dětem žádné speciální oblečení. Školní pokyny zároveň nepředpokládají existenci rozdělených plaveckých tříd pro kluky a holky.