Zažívá Francie nový druh terorismu? Řezníci jsou terčem útoků, hledají ochranu o policie

V dopise zaslaném francouzskému ministrovi vnitra stojí, že franzouští řezníci jsou oběti „fyzického, slovního a morálního násilí", které není ničím „ani více, ani méně než formou terorismu." Odkazují tak na rozbitá okna, nastříkané grafity a vylitou falešnou krev, s kterou se setkávají na svých obchodech.

Americké noviny New York Times upozorňují na to, že velmi expresivní označení pachatelů těchto činů je třeba vnímat v kontextu francouzské kultury, ve které je jídlo vším a která mu přikládá až posvátný význam. Mnozí Francouzi proto velmi nelibě nesou, když jim někdo určuje, co mají či nemají jíst. Komentátor pro francouzský časopis Le Point např. napsal že je třeba skončil s „totalitarismem“ odpůrců masa.

Útoky na řeznictví a restaurace, které se udály např. v severovýchodním městě Lille, jsou podle Pierre Sanseho, veterináře na univerzitě v Toulouse specializujícího se spotřebu potravin, něčím zcela nevídaným. „Viděli jsme to proti jatkám a laboratořím, ale vůči podnikání, které prodává legální potraviny, je to spíš šokující,“ tvrdí.

„Ať si Francouzové jedí, co chtějí!“

Řezníci se dlouhodobě potýkají se ztrátou zákazníků a užitečnosti danou měnícím se životním stylem Francouzů, kteří se stále více odvrací od masa směrem k „ekologičtější“ a „zdravější“ kuchyni. Řezníci byli vždy respektovanou součástí francouzské komunity a útoky jen přispívají k jejich pocitu frustrace.

Podle ministerstva zemědělství spotřeba masa na obyvatele klesla od roku 2000 do roku 2012 o více než 10 procent, přičemž stále pokračuje v poklesu. Prezident Federace řezníků, uzenářů a lahůdkářů Jean-François Guihard otevřeně prohlásil, že zmíněné profese jsou znepokojeny „ nadměrnou publicitou“, která je v médiích věnována veganskému způsobu života. „Přestože máme úctu k výběru jídla našich krajanů, jsme hluboce šokováni skutečností, že část populace chce vnutit její životní styl drtivé většině, nemluvně o její ideologii,“ dodal.

Guihard je přesvědčen, že „tyto organizace“, tj. radikální skupiny požadující ochranu zvířecích práv, nechtějí nic jiného než „zasít teror“ s cílem aby „zmizela jedna část francouzské kultury.“ Svůj příspěvek na Facebookové stránce zakončil heslem: Nechte francouzské lidi jíst, co chtějí.“

Nulový soucit

Některé veganské organizace a příznivci práv zvířat odmítají spojení s těmito útoky a tvrdí, že jsou zcela mimo jejich hodnoty. „ Jsme zcela proti ošklivému jazyku a násilným vyjádřením názorů,“ uvedl Constantin Imbs, předseda Veganské federace. Podle něj je principem veganismu „redukce násilí.“

Totožně se vyjadřuje Sébastien Arsac ze skupiny zaměřenou na ochranu práv zvířat L214, která je známa svými skrytými nahrávkami z jatek, která umisťuje na internet. „ Obecně jsou aktivisté za práva zvířat nenásilní,“ tvrdí v rozhovoru pro rádio France Inter. Jejich práci vidí ve vytváření videí, vyvěšování plakátů a rozšiřování letáků.

Imbs nicméně přiznává, že právě explicitní a hrozivá videa z jatek mohou vést některé aktivity k přijmutí násilného jednání. Zvláště „konvertité“ bývají velmi radikální a tvrdí ve svých názorech ohledně řezníků, které vidí jako „vrahy“ nevinného života.

Server euronews v tomto ohledu poukazuje na případ aktivisty za práva zvířat, známou pod jménem Myriam, která byla shledána vinnou za podporu terorismu v souvislosti s březnovým útokem v supermarketu v jihofrancouzském Trèbes. „Jste šokováni, že vrah je zabit teroristou. Mám pro něj nulový soucit, je v tom určitá spravedlnost," napsala žena o jedné z obětí útoku, řezníkovi pracujícím v supermarketu.