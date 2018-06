Potvrzeno. Trump a Putin se osobně setkají v Helsinkách

Oba státníci se již dvakrát krátce sešli loni na okraj dvou summitů, plnohodnotná schůzka ale byla neustále odkládána, mimo jiné kvůli americkému vyšetřování údajných ruských zásahů do předvolební kampaně v USA, napsala agentura AP.

"Oba lídři budou diskutovat o vztazích mezi USA a Ruskem a řadě otázek národní bezpečnosti," informoval také Bílý dům. Agentura TASS s odvoláním na Kreml uvedla, že prezidenti spolu budou jednat o americko-ruských vztazích a o mezinárodních tématech.

Zpráva o konání summitu v Helsinkách byla zveřejněna den poté, co v Moskvě jednal Trumpův poradce pro národní bezpečnost John Bolton.

Trump dnes na twitteru znovu odmítl, že by se Rusko vměšovalo do kampaně před prezidentskými volbami v USA v roce 2016. "Rusko nadále říká, že nemá nic společného s vměšováním do našich voleb!" napsal. Podle Putinova poradce Jurije Ušakova hovořil o údajném ruském vměšování do amerických voleb s ruským prezidentem ve středu i Bolton.

Konání summitu Trumpa s Putinem dnes přivítal generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg. "Vítám nadcházející setkání prezidentů Trumpa a Putina, protože věřím v dialog," uvedl. Přístup NATO k Rusku je podle něj dvojí: obrana a dialog. "Dialog není známkou slabosti. Dialog je známkou síly," dodal Stoltenberg.

"Rozhodnutí uspořádat plnohodnotný summit je velmi pozitivní zprávou," uvedla také předsedkyně horní komory ruského parlamentu Valentina Matvijenková. Vyjádřila naději, že schůzka bude počátkem "normalizace" rusko-amerických vztahů.

Americký prezident novinářům ve středu bez uvedení konkrétního termínu řekl, že by se s Putinem mohl setkat po skončení bruselského summitu NATO, který se bude konat 11. a 12. července. Bezprostředně na něj 13. července naváže Trumpova návštěva Británie.

List The Washington Post nedávno uvedl, že se Trump a Putin setkají 12. července ve Vídni. Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov to ale označil za spekulaci, ke které se nehodlá více vyjadřovat.