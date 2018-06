Kdo si mastí kapsy? Uprchlíci jsou výhodný byznys, točí se v nich miliardy

Itálie představuje první místo, kam většina migrantů ze severoafrických států přijede. Okolo 7000 většinou soukromě provozovaných nouzových přijímacích středisek je určeno k tomu, aby poskytly přístřešek nově přicházejícím lidem. Tyto centra jsou financovány EU i italskou vládou.

Podle investigavců ze stanice Al-Džazíra však pravým vládcem přijímajících středisek je lokální mafie. Svou moc se nebojí odhalit naplno. Např., když v přeplněném přijímacím středisku v Grisciano vypukly protesty ohledně zdejších podmínek, správce střediska přijel a střelil jednoho z protestujících. Reportéři Al- Džazíry zjistili, že středisko řídí lokální podnikal, který však neměl s žádnou sociální prací žádné zkušenosti, zato měl silné mafiánské pozadí.

Pro mafii představují migranti příslovečný zlatý důl. „Migranti jsou ziskovější než drogy,“ poukazuje italský poslanec Erasmo Palazzotto z komise zabývající se monitoringem fungování center na v Itálii nyní velmi rozšířené rčení. Reportéři Al-Džazíry mu dávají za pravdu, podle jejich propočtů se jedná o byznys v hodnotě více než 4 miliard eur ročně.

Každý migrant stojí asi 35 dolarů za den. Tyto peníze by měly být věnovány na různé služby nutné k jeho přežití a integraci (jídlo, jazykové kurzy, zdravotní služby aj.), nicméně, realita je často jiná, tvrdí Palazzotto. V masivním zátahu proti mafii zvaném operace Jonny italská policie zjistila, že např. přijímající středisko si objednalo jídlo pro 1000 migrantů, v samotném centru však bylo ubytováno jen 600 lidí. Tedy, bylo zaplaceno za 400 jídel, které nikdy nebyly servírovány.

Palazzotto se domnívá, že část problému leží v samotných prefekturách. Podle něj je systém kontroly v porovnání s celým rozsahem migrační krize v Itálii „zcela nedostatečný.“ Savina Macchiarellaová, zástupce prefekta ve městě Caserta, tvrdí, že se zvýšil počet inspekcí, okolo čtyř až pěti během týdne. Podle ní to vedlo ke zvýšení kvality center.

Nicméně, když jí reportéři konfrontovali s tím, že jídlo do přijímajících center dodává společnost La Fattoria obviněná z napojení na mafii, Macchiarellaová přiznala, že o tom neví. A když se jí reportéři zeptali, zda-li není paradox, že italská vláda takto financuje mafii, pouze rezignovaně odvětila „máte naprostou pravdu.“

Celoevropský problém

Migrační krize jako obrovský byznys pro mafii není jen problém v Itálii, ale zasahuje celou Evropu. Okolo 9 z 10 z milionu migrantů, kteří přišli v roce 2015 do Evropy, využilo přitom služeb pašeráků. „Při absenci legálních kanálů zůstávají pašeráci lodí jedinou alternativou. Tito pašeráci mají prakticky monopol na přepravu lidí po Středomoří, "řekl stanici CNBC Pal Nesse, vrchní poradce z Norské rady pro uprchlíky.

V současnosti je pro migranty levnější a rychlejší využít nelegální kanály než se pokoušet uskutečnit často pomalé, byrokracií zaplněné legální cesty. Nelegální migrace vedla mnohé státy k tomu, aby tyto legální procesy ještě ztížily, což učinilo neoficiální pašerácké cesty ještě přitažlivějšími, poukazuje Keane Shum, mluvčí Regionálního úřadu Organizace spojených národů pro uprchlíky v jihovýchodní Asii. Podle Shuma by řešením mohlo být rozšíření a usnadnění legálních cest pro migranty.

To se však nezdá, že by v současnosti bylo na programu. Migrační krize vedla k čtvrteční bruselské schůzce, při které došlo k dalšímu zpřísnění podmínek pro migranty. Lidé, kteří nemají nárok na azyl, by měli být na základě zrychlené procedury vráceni do státu, odkud pocházejí, nebo do tranzitní země, přes kterou do EU přišli. „Bude to signál pašerákům i samotným migrantům, že naděje na to, dostat se do Evropy, se razantně snížila," prohlásil mimo záznam vysoce postavený zdroj z jednání evropského summitu.