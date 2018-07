Rusové protestují proti důchodové reformě. Putin dělá mrtvého brouka

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Moskva - Rusko plánuje, že se věk odchodu do starobního důchodu u mužů zvýší na 65 let z dosavadních 60 let a ženy by měli do penze odcházet v 63 letech, nyní je to v 55 letech. Návrh podporují poslanci i ekonomové, občané to ale vidí jinak a už několik dní demonstrují.