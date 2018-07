Nový název Makedonie? Parlament znovu ratifikoval dohodu, na prezidenta se chystá lest

Co vlastně pijeme? Vědci zjistili, co obsahuje balená voda

Dohoda řeší 27 let trvající spor obou balkánských zemí. Řekové považují název sousední země za zásah do svého dědictví a za skrytý územní nárok na stejnojmennou řeckou provincii. Kvůli tomu Atény také stále blokují snahu Makedonie vstoupit do EU a do NATO.

Prezident po opětném schválení ratifikace parlamentem má nyní podle ústavy povinnost dokument podepsat, ale není jasné, zda to vzhledem ke svému silnému nesouhlasu skutečně udělá.

Pokud odmítne, vláda by mohla iniciovat řízení, jehož výsledkem může být prezidentovo odvolání. Někteří činitelé vládní koalice naznačili, že by se prezidentova neochota dala obejít tím, že by ratifikaci dohody místo něj stvrdil podpisem předseda parlamentu jako druhý nejvyšší ústavní činitel.

Konečné slovo mají mít při schvalování dohody makedonští občané v referendu, které se předpokládá v září nebo v říjnu.

Pak přijde na řadu ratifikace řeckým parlamentem. Premiér Alexis Tsipras to ale nebude mít jednoduché. Proti dohodě se staví nejen opozice, ale i koaliční strana Nezávislí Řekové.