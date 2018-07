Setkání Trumpa a Putina z ruského pohledu: převládá mírný optimismus

Mají si mladí na co stěžovat? V Německu je maturita nevídaný luxus, jinde jsou na tom ještě hůř

Dialog je nutnější více než dřív vzhledem k velmi špatnému stavu současných rusko-amerických vztahů. Na tomto závěru se shodují vyzpovídaní ruští experti nehledě na jejich politické preference a směřování – od pravice k levici. Samotný fakt, že se setkání mezi oběma prezidenty vůbec uskutečnění, v nich nicméně vyvolává jistou formu optimismu, že je možné nastolený kurz změnit.

Obtížná témata

Jedním z nejpodstatnějších důvodů, proč nynější vztahy mezi oběma mocnostmi jsou na tak nízké úrovni, je podezření z ruské intervence v amerických prezidentských volbách. Ruští analytici si uvědomují, že toto téma má pro Američany centrální význam a nelze očekávat žádný pozitivní vývoj v rusko-amerických vztazích, pokud nebude nějakým způsobem uzavřeno.

Dmitrij Suslov, zástupce ředitele Centra pro zevrubná evropská a mezinárodní studia na Vysoké škole ekonomické, má za to, že by tento problém mohl být vyřešit prostřednictvím dohody, která stanoví hranice pro vedení kybernetické války mezi oběma zeměmi. Aby fungovala, musí být nicméně reciproční. Snížení úrovně ruských kybernetických operací proti USA tedy může být dosaženo jen tím, pokud i USA budou souhlasit s umenšením aktivit, považovaných v Rusku za vměšování se do jejich politiky, jako je např. podpora ruských opozičních sil, myslí si Suslov.

Podle amerických analytiků nicméně Trump nemusí kauzu ruského vměšování na setkání vůbec vznést. Leon Aron, ředitel ruských studií v American Enterprise Institute, má za to, že oba prezidenti ji mohou považovat za uzavřenou záležitost jak naznačují opakovaná Trumpova prohlášení, že jej Putin ujistil o ruské nevině. Podle Aliny Polyakové z think-tanku Brookings Institution se bude Trump při setkání s Putinem raději soustředit na to, co vnímá jako pozitivní agendu, než kritiku.

Trumpův na americké politické scéně v současnosti neobvykle vstřícný postoj směrem k Rusku stojí v určitém rozporu s jím jmenovanými diplomaty odpovědnými za utváření americké zahraniční politiky. John Bolton, poradce pro národní bezpečnost USA, je spolu s ministrem pro zahraničí Mike Pompeo jsou považováni za typické republikánské neokonzervativce, známé velmi negativními postoji k Rusku.

Ruští analytici však tento rozpor nevnímají jako příliš velký problém. Podle Suslova může být Bolton osobně sice neokonzervativec, na národní úrovni však vystupuje jako profesionál, který tlumočí stanoviska svého prezidenta, i když jsou „proruská“. Pompeo je dle něj podobný případ. Andranik Migranjan, profesor na Moskevském institutu mezinárodních vztahů a neformální poradce prezidentské správy, si zase váží toho, že Bolton vnesl do prezidentského chaotického vystupování alespoň trochu konzistence. Je podle něj mnohem lepší mít „tvrdého soupeře než neurčitého partnera, který jednou říká to a pak ono.“

Klíčový tématem Trumpova-Putinova setkání bude bezpečnostní situace v Sýrii. Analytici jsou v této otázce rozděleni. Podle některých je možné o tomto tématu s Trumpem lépe jednat než s Obamou, protože Trump se nezdá tolik trvat na sesazení Bašára al-Asada jako vládce Sýrie. Na druhou stranu Trump vykazuje mnohem menší ochotu trpět Írán v Sýrii, přičemž Írán je jedním z hlavních spojenců Ruska na Blízkém východě. Rusko by se mohlo pokusit získat USA pro setrvání Asada ve funkci výměnou za pomoc při redukci vojenské přítomnosti Íránu na Blízkém východě. Jiní analytici však upozorňují na to, že Rusko nemůže opustit Írán kompletně už z toho důvodu, že bez něj není možné vyjednat mír v Sýrii.

Co se týče Krymu, nikdo z amerických ani ruských analytiků neočekává v tomto ohledu jakýkoliv posun. Ruské i americké pozice jsou v tomto případě zcela jasné a těžko slučitelné a ani jedna strana nebude chtít odsoupit. S největší pravděpodobností Trump o tom nebude chtít mluvit víc než je nezbytně nutné a bude se soustředit na jiná témata.

Co si Rusko od setkání slibuje?

Celkově ruští analytici se dívají na pondělní setkání optimističtěji než jejich američtí kolegové. Podle nich se jedná o příležitost, jak se může Rusko více přiblížit Evropě prostřednictvím ukázání diplomatičtější tváře. Uvědomují si nicméně, že odklonit Evropu směrem k Rusku na úkor USA není zcela možné ani příliš pravděpodné.

Je zcela jisté, že Rusko se bude pokoušet vystupovat jako ten ochotnější k dialogu z dvojice Rusko/USA, jak naznačuje výrok poradce ruského prezidenta Jurije Ušakova, že Trump je pro Putina „partnerem“. Moskva tak reagovalo na Trumpovo prohlášení, že ruský prezident je jeho „konkurentem.“