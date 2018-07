Trump chce kandidovat i v roce 2020 a věří, že vyhraje

Prohlásil to v rozhovoru se známým britským televizním moderátorem Piersem Morganem. Americký prezident se svým záměrem ucházet se o další mandát nijak netají. Do přípravy na příští volby se pustil v podstatě okamžitě po své loňské lednové inauguraci.

Rozhovor, který Trump poskytl Morganovi v pátek během své návštěvy Británie, zveřejnil dnes britský bulvární list The Mail on Sunday. Na otázku, zda plánuje kandidaturu v následujících prezidentských volbách v roce 2020, odpověděl: "Mám to plně v úmyslu. Zdá se, že si to všichni přejí."

Dodal přitom, že nezná žádného demokrata, který by nad ním mohl zvítězit. "Nevidím nikoho takového. Znám je všechny a nikoho takového nevidím," prohlásil.

Trumpův volební štáb letos v únoru oznámil, že prezident shromáždil na novou volební kampaň v průběhu loňského roku 22 milionů dolarů. Prezident si prý již také vybral šéfa volebního týmu, který mu má pomoci zajistit setrvání v Bílém domě další čtyři roky. Tým má vést politický stratég a počítačový expert Brad Parscale, který představoval klíčovou podporu pro Trumpovo vítězství i v roce 2016.

V rozhovoru se Trump vyjádřil také ke svému pátečnímu setkání s britskou královnou Alžbětou II. na hradě Windsor. "Je to neuvěřitelná žena, je tak bystrá a krásná, a když říkám krásná, myslím tím uvnitř i navenek," ocenil americký prezident dvaadevadesátiletou britskou panovnici. Podle Trumpa se rozhovor týkal i brexitu, o němž královna prohlásila, že to je velmi složitý problém.

Trump ovšem v rozhovoru chválil i severokorejského vůdce Kim Čong-una, s nímž se nedávno sešel na summitu v Singapuru. "Skvěle si s ním rozumím. Je velmi chytrý, je to úžasná osobnost, je vtipný i drsný a je to dobrý vyjednávač," řekl Trump. Na otázku, zda Kim není spíš "bezcitný diktátor", Trump odpověděl: "To jistě je, je bezcitný, ale takoví jsou i další."