Rusko vůbec nemělo mistrovství pořádat, spustil známý komentátor ČR. Svět teď vidí Rusko, jaké je, přidal se Kalousek

Měsíc by se mohl dostat do kolize se Zemí? Pro naši planetu by to znamenalo zkázu, varují vědci

Velmi kousavě komentoval předávání medailí a trofeje pro vítěze, kterou získali fotbalisté Francie, komentátor České televize Jaromír Bosák. Rýpnul si třeba do ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho výšky. Podle jeho slov sice šéf Kremlu na fotkách vypadá jako medvěd, obratem však dodal, že ve skutečnosti je pravda úplně jiná.

Fotbalistům po finálovém zápase pogratuloval nejen Putin, jakožto hostitel mistrovství, ale také francouzský prezident Emmanuel Macron a prezidentka nakonec stříbrného Chorvatska Kolinda Grabarová Kitarovićová. „Kdyby se nečekalo na pány prezidenty, mohli být kluci v suchu,“ rýpnul si Bosák s odkazem na ceremoniál, při kterém všichni pořádně zmokli.

Tedy všichni s výjimkou Putina. Tomu totiž jeho ochranka nad hlavou držela černý deštník. Bosák i fanoušci na sociálních sítích se ale podivovali, že se ruská hlava státu nezachovala jako gentleman a nechala zmoknout jedinou ženu na pódiu, tedy chorvatskou prezidentku.

Bosák doplnil, že deštník si Grabarová Kitarovićová zasloužila už jen proto, že „prezident Putin nevydá za účes tolik jako chorvatská prezidentka". Nakonec ale dostali deštník všichni tři státníci. „To to trvalo,“ rýpnul si Bosák. „Už je to jedno, je to jako když budete chtít utopeného pověsit,“ vysmál se organizátorům komentátor ČT.

„Ruský šampionát je minulostí,“ řekl Bosák s tím, že šampionát byl dobře zorganizovaný. „I když si myslím, že z mnoha důvodů se tady neměl konat,“ doplnil novinář.

Velmi dobře @JaromirBosak řekl, že se #worldcup v Rusku neměl z různých důvodů konat. Díky, že to řekl. Kvůli anexi Krymu a vůbec kvůli tomu, co dělá Rusko Ukrajině. — Josef Kopecký (@PepaKopecky) 15. července 2018

A podobně to viděli i další. „Svět teď vidí Rusko, jaké je: Na trávníku stojí ruský a francouzský prezident a chorvatská prezidentka. Spustil se liják. Nad Putinem okamžitě vyrostl deštník, na Macrona a Kitarovičovou pršelo. Hostitele Putina ani nenapadlo, že by svůj deštník nabídl dámě. On je přece ten nejdůležitější. Hlavně kvůli němu se přece to mistrovství pořádalo...“ postěžoval si předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Fotbal sledoval i premiér Andrej Babiš. Ten se před zápasem sice pochlubil, že už dlouho dopředu tipoval, že se ve finále potkají Francie a Chorvatsko, zároveň si ale tip, že Chorvati vyhrají 2:1. „Držím jim palce, jsou to Slované, mají emoce. I když Francii mám samozřejmě moc rád. Ale chorvatský premiér je taky Andrej, o důvod víc jim fandit,“ přiznal.

ORF: ...končí velkolepý svátek fotbalu

STV: ...Rusko se mistrovství zhostilo na vybornou

ZDF: ...Rusku neni co vytknout

RAI: ...milovníci fotbalu jsou nadseni

ČT: Jaromir Bosák... mistrovství se v Rusku vůbec nemělo konat!!!! — Igor Troch (@TrochIgor) 15. července 2018

Když jeho tip nevyšel, poblahopřál alespoň vítězům. „Bravo. Gratuluju mistrům světa. Francie hrála skvěle. Umím si představit, jak je Emmanuel Macron teď asi pyšný na svůj tým,“ napsal na sociálních sítích.

Naopak politický geograf Michael Romacov naznačil, že je dobře, že se šampionát v Rusku konal. „Rusko, po JARu a Brazílii, zvládlo pro globální produkt FIFA vytvořit velmi důstojné prostředí. Země zažila měsíc uvolnění, mnozí Rusové se poprvé seznámili s cizinci. Přál bych jim, aby tato pozitiva vydržela, ale na podstatě režimu se nic nezměnilo,“ vysvětlil na sociálních sítích.