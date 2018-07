Putin a Trump přivítali obnovení dialogu svých zemí, setkání hodnotí kladně

V neoficiálním překladu přinášíme hlavní myšlenky z jejich úvodních prohlášení:

Putin o jednání s Trumpem:

"Jednání se uskutečnilo v otevřeném a konstruktivním ovzduší, považuji je za docela úspěšné a užitečné... Měli jsme dobré jednání, začali jsme se lépe vzájemně chápat. Rozhovory byly odrazem oboustranné snahy zlepšit situaci a obnovit důvěru.

O vzájemné důvěře:

"Trump hájí americké zájmy, já hájím zájmy Ruské federace. Máme ale společné zájmy, hledáme styčné body."

O rusko-americké spolupráci:

"Každému je zjevné, že mezinárodní vztahy prošly těžkým obdobím... Studená válka dávno skončila a situace ve světě se dramaticky změnila. Rusko a Spojené státy teď čelí úplně jiným výzvám. Nabídli jsme zvážit budování filozofie dlouhodobých vzájemných vztahů. Považujeme za důležité vést dialog o strategické stabilitě."

O Sýrii:

"Pokud jde o Sýrii, pak nastolení míru a usmíření v této zemi může být první ukázkou úspěšné spolupráce. Máme k dispozici vše nezbytné pro účinnou spolupráci v Sýrii."

O Ukrajině:

"Spojené státy mohou přesvědčit ruské vedení, aby plnilo minské (mírové) dohody."

O údajném ruském vměšování:

"Trump se dotkl tématu údajného ruského vměšování (do voleb v USA). Musím zopakovat, co jsem řekl už dřív, že ruský stát se nikdy nevměšoval a nehodlá se vměšovat."

O ruských agentech obviněných v USA:

"Pokud jde o 12 obviněných (ruských) agentů, nic o tom nevím, musím se zorientovat. Trump tuto otázku otevřel, diskutovali jsme o tom."

Trump o jednání s Putinem:

"Diskutovali jsme o širokém okruhu otázek kritických pro obě naše země. Vedli jsme produktivní dialog, šlo to velmi dobře... Byl to velmi konstruktivní den, těch pár hodin, co jsme tu dnes strávili. Je v zájmu obou zemí pokračovat v konverzaci a v budoucnu se znovu setkáme... Naše vztahy nebyly nikdy horší než teď, ale to se zhruba před čtyřmi hodinami změnilo. Odmítáním spolupráce ničeho nedosáhneme."

O spolupráci s Ruskem:

"Jsme dnes tady, abychom nabídli hrdou tradici silné americké demokracie. Diplomacie a angažovanost je lepší než konflikt a nepřátelství. Není to dobré jen pro Spojené státy a Rusko, ale pro celý svět... Máme-li vyřešit mnoho problémů světa, musíme najít cestu ke spolupráci. Viděli jsme následky, když diplomacie zůstala ležet na stole."

O poměru k médiím a opozici:

"Nebudu rozhodovat o zahraniční politice, abych usmířil média a demokraty, kteří jen odmítají a brzdí. Radši podstoupím politické riziko ve snaze prosadit mír, než riskovat mír ve snaze prosadit politiku."

O údajném ruském vměšování:

"Přímo jsem otevřel otázku ruského vměšování do našich voleb. Jednáním o něm jsme strávili hodně času. Putin má v této otázce pevný názor a zajímavé nápady."

O jaderných zbraních:

"Diskutovali jsme o šíření jaderných zbraní. Po dnešku jsem si jist, že chceme s problémem skoncovat."

O terorismu:

"Diskutovali jsme o metle radikálního islámského terorismu, jímž je postiženo Rusko i Spojené státy. Naše bezpečnostní agentury budou o boji s touto globální hrozbou dál vést konzultace."

O Sýrii:

"Obsáhle jsme mluvili o krizi v Sýrii. Spolupráce našich zemí může zachránit stovky a tisíce životů. Jasně jsem řekl, že nedopustíme, aby Írán těžil z naší úspěšné kampaně proti Islámskému státu... Naše národní bezpečnostní rady se setkají, aby dál diskutovaly o všem, o čem jsme dnes hovořili."

O výsledku summitu:

"Učinili jsme první kroky k jasnějším zítřkům založeném na spolupráci a míru... Pane prezidente (Putine), chci vám poděkovat za prosazování otevřeného dialogu mezi Ruskem a Spojenými státy ve prospěch všech."