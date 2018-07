Reakce na jednání Trump-Putin? Ukrajina řeší, že se nemluvilo o Krymu, ozval se i Zeman

Mají si mladí na co stěžovat? V Německu je maturita nevídaný luxus, jinde jsou na tom ještě hůř

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na twitteru ocenil, že Moskvě i Washingtonu jde o bezpečnost Izraele.

Exšéf polské diplomacie, nyní opoziční politik Radoslaw Sikorski naopak Trumpa kritizoval za to, že se Putinovi v žádné otázce nepostavil na odpor. „Prezident USA, který tak snadno napadá spojence Ameriky, se nepostavil na odpor ruskému prezidentovi v žádné otázce. To, že Putin musel napovědět Trumpovi, jaké je stanovisko USA ohledně anexe Krymu, doplnilo obraz pádu," napsal na twitteru.

Faktu, že se Trump během tiskové konference vůbec nezmínil o Ukrajině, si všimli také ukrajinští diplomaté, politologové i aktivisté. V uplynulých dnech přitom šéf Bílého domu několikrát uvedl, že chce s Putinem hovořit i o tomto tématu. Ruská anexe Krymu je totiž jedním z důvodů nynějších velmi chladných vztahů mezi Západem a Ruskem.

Trump o Ukrajině mluvil například na tiskové konferenci po nedávném summitu NATO. Tehdy uvedl, že pokud by byl v úřadě on a ne jeho předchůdce Barack Obama, Rusko by nikdy ukrajinský Krym neobsadilo.

Na dnešní tiskové konferenci ale o Krymu nemluvil vůbec. Na obsazený poloostrov se jen zeptal prezidenta Putina jeden z novinářů agentury AP. A ruský prezident k tomu uvedl, že Trump nadále zastává názor, že bylo nelegální Krym anektovat. „Náš názor je odlišný," dodal Putin.

Setkání obou státníků ocenil český prezident Miloš Zeman. „Pan prezident uspořádání setkání prezidentů USA a Ruska v Helsinkách uvítal. Je velmi důležité, aby spolu velmoci vedly dialog. Jen prostřednictvím dialogu se totiž dají vyřešit zásadní problémy," uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.