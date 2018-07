O co Trumpovi při setkání s Putinem opravdu šlo? Experti mají vážné podezření

Realita Česka: Jmenuji se Karel, je mi 18 let a jsem dlužník

Tankování paliva je běžná rutinní záležitost, přesto vám může jít i o život! Na co si dát pozor?

Vladimir Putin a Donald Trump v uvítacích řečech hned sdělili, o čem budou na historickém setkání hovořit, a ukázalo se, že na pořadu jednání budou všechna "bolestivá místa" světa. "Ovšem šéf Bílého domu do seznamu připsal i téma Číny, což experti hodnotí jako přání získat v Putinovi partnera v obchodních válkách," poznamenal list.

Trumpova zmínka při této příležitosti o Číně a o společném příteli Si (Ťin-pchingovi) podle deníku vede k závěru, že americký prezident přijel do Helsinek i proto, aby si zajistil podporu ruského partnera v omezování ambicí Pekingu.

"Myslím, že Trump už dávno dospěl k závěru, že hlavní výzvou pro Spojené státy nejen v obchodní, ale i v geopolitické oblasti je Čína," míní ředitel moskevského střediska Carnegie Dmitrij Trenin. "Při tomto pohledu na věci by Rusko mělo být (pro Trumpa) důležitým potenciálním partnerem. Nemyslím si však, že se s tím (Trump) dostane někam daleko. Nepředpokládám a ani si neumím představit, že by Rusko vstoupilo do nějakých dohod nebo jednání s USA o tom, jak omezit nebo řídit vzestup Číny," řekl expert.

"Mám dojem, že Donald Trump přijel na summit s téměř nulovým zájmem o témata Sýrie, Ukrajiny, 'ruského vměšování', kontroly zbrojení," řekl k tomu politolog Maxim Sučkov. Podle něj Trump jel do finské metropole koncepčně zaměřený na "čínské téma" a jakékoli ujednání s Putinem, byť trochu přimyšlené, si prezident USA spojuje s možností získat v ideálním případě Rusko na svou stanu ve sporu supervelmocí 21. století. Nebo v alternativním případě zajistit si "neutralitu" Moskvy.