Rusové by mohli vyslechnout americké občany? Trump s Putinovým návrhem nesouhlasí

Ještě ve středu přitom Bílý dům tvrdil, že Trump o požadavku Kremlu přemýšlí. Putin na summitu prohlásil, že by Rusko souhlasilo s přítomností amerických vyšetřovatelů u výslechu 12 ruských agentů, které Washington obvinil z útoku na server americké Demokratické strany. Přítomnost Američanů u výslechu ale podmínil stejným opatřením pro ruské vyšetřovatele zajímající se o Američany.

Skupina ruských zpravodajců byla zadržena před týdnem v pátek, tedy těsně před pondělním summitem Trumpa s Putinem. Na summitu Putin prohlásil, že ruská prokuratura může agenty vyslechnout a že je dokonce možná i přítomnost Američanů u výslechu, pokud USA budou souhlasit s recipročním krokem.

Ruská prokuratura v úterý vydala seznam někdejších amerických činitelů a dalších amerických občanů, které chce kvůli zločinům proti Ruské federaci vyslechnout. Na seznamu je i McFaul, který patří k hlasitým kritikům ruských poměrů.

Putinův návrh původně Trump označil za úžasnou nabídku, američtí zákonodárci o takové možnosti hovořili značně kriticky. Také ministerstvo zahraničí zmíněné řešení výslechů podle USA Today považuje za absolutně absurdní.

Pro Trumpa je to další v řadě nepříjemností, které musí po summitu vysvětlovat. S nejtvrdší kritikou se v USA setkalo jeho prohlášení, které učinil na tiskové konferenci s Putinem, že nevidí důvod, proč by se Rusko do prezidentských voleb v roce 2016 vměšovalo. Po návratu do USA ale uvedl, že se přeřekl a že ve skutečnosti chtěl říct, že Rusko do voleb zasahovalo.