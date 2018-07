Trump pozval Putina k podzimní návštěvě USA? Rusko zatím mlčí

O pozvání adresovaném Putinovi hovořila ve čtvrtek mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová. Ruské vedení na pozvání zatím nijak nereagovalo, zatímco média spekulují, že vrcholná schůzka se může uskutečnit v září při příležitosti schůze Valného shromáždění OSN.

Nejistota podle ruských médií zatím panuje i ohledně dalších rusko-amerických styků, jejichž novou etapu mělo podle amerického prezidenta jeho helsinské setkání s Putinem zahájit. Ruský parlament se podle agentury Interfax připravuje na návštěvu amerických kongresmanů, která by měla navázat na cestu několika konzervativních amerických poslanců v Rusku z počátku července.

Šéf zahraničního výboru horní komory ruského parlamentu Konstantin Kosačov dnes prohlásil, že návštěva amerických poslanců by se mohla uskutečnit letos v první polovině srpna. Antonov ale novinářům řekl, že poslanci do Ruska jen sotva přijedou před volbami do Kongresu, které se uskuteční letos v listopadu.