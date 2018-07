30. členská země NATO? Makedonie zahájila přístupové rozhovory

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Skopje - Makedonie dnes oficiálně zahájila přístupové rozhovory s NATO. Bývalou jugoslávskou republiku pozvala aliance do svých řad na summitu konaném 12. července v Bruselu. Makedonie by se mohla stát 30. členem NATO do 18 měsíců.