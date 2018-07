Zemřel Adem Demaçi, bývalý politický vůdce kosovskoalbánských povstalců

McCartney zdarma vystoupil v liverpoolském klubu The Cavern

V Prištině to oznámil místopředseda parlamentu Xhavit Haliti. Demaçi patřil k nejaktivnějším stoupencům odtržení Kosova od Srbska. Ve vězeních strávil celkem 28 let a v první polovině 90. let se věnoval lidským právům.

"Je těžké přijmout, že náš symbol odporu skonal. Nezlomně a neústupně vždy čelil všem výzvám," reagoval na facebooku na zprávu o úmrtí Demaçiho bývalý velitel Kosovské osvobozenecké armády (UÇK) a nynější prezident Hashim Thaçi. Zároveň v této souvislosti vyhlásil v Kosovu třídenní smutek.

Jako lidskoprávní aktivista se Demaçi v letech 1990 až 1995 intenzivně věnoval odhalování represí režimu srbského prezidenta Slobodana Miloševiče. V roce 1991 mu Evropský parlament za jeho práci v oblasti lidských práv udělil Sacharovovu cenu.