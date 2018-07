Policisté v Rusku mučili vězně, jeden z nich se udusil. Soud vynesl tresty

Policisté podle vyšetřovatelů v letech 2010 až 2016 mučili zadržené osoby. Nutili je tak, aby se přiznali k nezákonnému držení střelných zbraní, k pokusu o ohrožení života policejního činitele, k loupežnému přepadení a dalším trestným činům. Fyzické násilí pak vedlo ke smrti jednoho ze zadržených, který se udusil.

Pětice odsouzených jsou členové centra boje proti extremismu, bývalého šéfa ingušské pobočky Timura Chamchojeva poslal soud na sedm let do vězení. Další tři příslušníci centra si za mřížemi odsedí od pěti do deseti let. Podmíněný trest tři roky ve vězení dostal také zástupce šéfa skupiny Sergej Chandogin. Tři a pět let si pak odpykají šéf oblastních vyšetřovatelů Magomed Bekov a příslušník protiteroristické jednotky Mustafa Corojev.

Fyzické násilí vůči vězněným osobám se v ruských médiích dostalo tento měsíc do popředí poté, co opoziční list Novaja gazeta zveřejnil video zachycující vězeňské dozorce z nápravného zařízení ve městě Jaroslavl při bití vězně gumovými obušky na nohou.

Situací v Rusku se zabývá i ženevský výbor OSN proti mučení. Ruská delegace během čtvrtečního jednání výboru uvedla, že se případem v Jaroslavli bude zabývat soud, který vynese přísné rozsudky.