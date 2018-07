Ruská ústřední volební komise odmítla referendum o penzijní reformě

Nový průzkum: ODS dál roste. ANO by dostalo 30 procnet

Informují o tom ruská média. Komunisté jsou druhou nejsilnější stranou v parlamentu.

Poslanci hlasy vládní strany Jednotné Rusko v prvním čtení schválili návrh vlády na zvýšení penzijního věku z 55 na 63 let u žen a z 60 na 65 let u mužů. Podle průzkumu ho ale odmítá devět z deseti Rusů.

S penzijním věkem se v Rusku nehýbalo od sovětských dob, návrh ho zvýšit už tedy vedl k poklesu popularity prezidenta Vladimira Putina v průzkumech, jakkoli se Kreml snaží od penzijní reformy distancovat.

"Občané by museli disponovat zvláštními znalostmi, aby se v obsahu otázky vyznali," prohlásila tajemnice Maja Grišinová. "Formulace otázky by mohla uvést účastníky referenda v omyl ohledně právních důsledků, připouští různé interpretace a v konečném důsledku nezajistí vyjádření skutečné vůle lidu," dodala.

Komunisté navrhovali do referenda otázku "Souhlasíte s tím, že by se v Ruské federaci neměl zvyšovat věk, který dává právo na přiznání starobní penze?" Právníci strany byli podle listu Kommersant přesvědčeni, že takto formulované otázce není co vytknout.

Zástupce komunistů v komisi se tak dnes dotazoval předsedkyně Elly Pamfilovové, aby tedy do referenda o penzijním věku uvedla správnou formulaci otázky. Pamfilovová podle agentury Interfax odpověděla nabídkou pomoci komunistům s přesnou formulací otázky, aby komise mohla referendum bez výhrad schválit.