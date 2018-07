V Moskvě to vřelo kvůli důchodové reformě. Pryč s medvědí vládou a dumou, volal dav

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Moskva - V ruské metropoli se dnes demonstrovalo proti záměru vlády zvýšit důchodový věk, na povolenou akci dorazilo přes 12 tisíc lidí. Podle návrhu by se měl u mužů do roku 2028 zvýšit důchodový věk z nynějších 60 let na 65 a u žen do roku 2034 z 55 na 63 let.