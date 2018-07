Ukrajina neuspěla v otázce železničního sporu vůči Rusku u WTO

Jak se během minuty zhroutí život? Nejhorší typ rakoviny nelze léčit, zabíjí do čtvrt roku

Panel sestavený WTO pro řešení sporu zamítl mnoho argumentů Ukrajiny ve stížnosti na Rusko, které odmítlo dovoz ukrajinského železničního zařízení. To je pro Kyjev velkým vývozním artiklem. Obě strany se proti rozhodnutí mohou odvolat do 60 dnů, uvedla agentura Reuters.

Ukrajina podala stížnost k WTO v roce 2015 poté, co Rusko pozastavilo proces certifikace a posuzování shody pro ukrajinské kolejové vozy, železniční výhybky a další železniční zařízení, protože to podle Ukrajiny ve skutečnosti byla jen záminka pro zákaz dovozu. Tým WTO složený ze tří členů, který měl na starosti zhodnotit stížnost, však uvedl, že Ukrajina neprokázala, že by Rusko systematicky blokovalo dovoz jejích železničních produktů.

Lokomotivy, železniční vozy a další železniční zařízení byly nejhodnotnějším vývozním artiklem Ukrajiny do Ruska v roce 2011, tedy před diplomatickým odcizením dvou bývalých spojenců. Celkový vývoz Ukrajiny do Ruska v roce 2011 činil 19,8 miliardy USD (432,6 miliardy Kč), z toho železniční zařízení představovalo 3,2 miliardy USD. Hodnota železničního vývozu se poté prudce propadla a v posledních třech letech dosahovala méně než 150 milionů USD.