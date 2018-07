Referendum o názvu země proběhne v Makedonii v září

Neshody vyřešila dohoda, v níž se premiéři Makedonie Zoran Zaev a Řecka Alexis Tsipras v červnu shodli na kompromisním názvu Severní Makedonie. Její přijetí umožní zemi ucházet se o členství v EU a NATO.

Dohoda řeší 27 let trvající spor obou balkánských zemí. Řekové považují název sousední země za zásah do svého dědictví a za skrytý územní nárok na stejnojmennou řeckou provincii. Atény proto doposud blokovaly snahu Makedonie vstoupit do EU a do NATO.

Opoziční poslanci se dnes jednání o plánovaném referendu nezúčastnili. Podle nich je dohoda o názvu protiústavní, a proto s referendem o jejím přijetí nesouhlasí.