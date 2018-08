Marocké falešné pasy otevírají migrantům dveře. Maroko je však nechce

Jak se během minuty zhroutí život? Nejhorší typ rakoviny nelze léčit, zabíjí do čtvrt roku

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Kolik byste měli mít našetřeno, než půjdete do důchodu? Podle ekonomů víc, než tušíte

Rodiče bývalého šéfa Úřadu vlády chtějí zpět miliony z trezoru, soudu se to nezdá

Španělsko se v posledních měsících stalo novou oblíbenou destinací migrantů. Důvodů je několik. Předně je to uzavření tzv. balkánské trasy, které se dosáhlo dohodou s Tureckem. Migranti poté začali hledat jiné cesty, jak se do Evropy dostat, přičemž nejpřímější se stalo překročení Středozemního moře směrem do Itálie či Řecka. Itálie však dokázala i tento proud podstatně snížit jak dohodou s Lybií, tak zesílením pobřežních kontrol.

Poté, co Itálie odmítla přijmout loď humanitární organizace SOS Méditerranée, ji převzalo právě Španělsko. Okolo 17 000 migrantů přijelo do země tento rok, což je dvojnásobek příchozích v roce 2017. Julian Lehmann, projektový manažer z Institutu globální veřejné politiky v Berlíně, sdělil stanici Deutsche Welle, že migranti jsou „povzbuzováni" postojem španělské vlády k migraci.

Většina těchto migrantů přichází z Maroka. EU se snaží navázat se zemí dohodu, podle které by se v členských státech EU odmítnutí migranti vraceli zpět do Maroka. Pracuje s návrhem, že by v zemích jako je Maroko, Alžír či Tunisko byly vytvořeny migrační centra, tak jako je tomu v Turecku. Maroko však tento návrh ostře odmítá.

Odborník na migraci Mehdi Lahlou upozorňuje, že Maroko má silné ekonomické problémy, které u místních vyvolávají nedůvěru vůči přicházejícím cizincům jako k těm, co je připravují o peníze a sociální jistoty. V Maroku tedy vládne silný rasismus vůči migrantům, který komplikuje proces integrace příchozích do systému.

Maroko je momentálně tranzitní zemí, přes kterou putují lidé ze severoafrických zemí, stižených ekonomickou bídou a válkami. Svým způsobem je pro něj lepší nechat tyto lidi, aby pokračovali dál ve své cestě než je shromažďovat u sebe. Nicméně, Lehmann upozorňuje, že Maroko má stále lepší hraniční hlídky než většina severoafrických zemí.

Noviny The National vydávané v Spojených arabských emirátech ve své reportáži odhalily, jak funguje pašerácký byznys přes Maroko. The National vyzpovídaly jednoho z migrantů, který se dostal do španělského migračního centra Melilla. 25letý Zuhair Abdelsamad si pořídil za 500 euro marocký pas od překupníka. Dvakrát jej vyhodili, ale na třetí pokus u jiné hranice prošel. Pas poté odevzdal překupníkovi, aby jej mohl použít opětovně – tak zněla dohoda.

Abdelsamad, který pracoval v Tunisku jako dělník, nyní čeká na vyřízení svého azylového nároku. Žadatelům o azyl je vydána dočasná registrační karta, která jim umožňuje zůstat, avšak nikoliv pracovat. Tato karta platí jen na daném registračním místě, tj. jen v Melille. Abdelsamad nicméně neplánuje ve Španělsku zůstat a rád by odcestoval do Francie, kde má své příbuzné.