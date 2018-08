Vatikán změnil postoj k trestu smrti, doktrína Jana Pavla II. už neplatí

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Dosud platící katechismus, který schválil v roce 1997 papež Jan Pavel II., trest smrti povoloval s tím, že potřeba tohoto trestu "je velmi řídká, téměř neexistující". Katolická církev nicméně hrdelní trest připouštěla v případě, že byl "jediným možným způsobem, jak efektivně chránit lidské životy před nespravedlivým agresorem".

Podle současného papeže Františka I. je trest smrti vždy nepřípustný, protože " jde o útok na nedotknutelnost a důstojnost jedince".

Trest smrti byl zrušen ve většině Evropy a Jižní Ameriky, nicméně stále je používán ve Spojených státech, v několika zemích Asie, Afriky a na Blízkém východě. Agentura AP poznamenala, že například tento týden turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že by mohl nejvyšší trest znovu zavést poté, co byl zrušen v roce 2004 v rámci snahy země dostat se do Evropské unie.

V dopise, který změnu postoje Vatikánu vysvětluje, se hovoří mimo jiné o tom, že vývoj katolické doktríny ohledně trestu smrti není v rozporu s předchozím učením, jde totiž spíše "o evoluci předchozího postoje". "Jestliže v minulosti politická a sociální situace umožnily, aby byl trest smrti přijatelným prostředkem k ochraně společnosti, nyní došlo k nárůstu porozumění, že člověk nemůže ztratit svou důstojnost ani poté, co spáchal ten nejvážnější zločin," uvedl kardinál Luis Ladaria, který stojí v čele Kongregace pro nauku víry.