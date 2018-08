Rusko sabotuje sankce proti KLDR? List přišel s vážným obviněním

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

New York/Moskva - Rusové podle informací amerického listu The Wall Street Journal (WSJ) vydávají nová pracovní povolení tisícům Severokorejců, kteří přicházejí do země nejspíš v rozporu se sankčním režimem OSN.