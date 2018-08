Z Krymu "utekl" poslední západní hotel, drtily ho sankce EU a USA

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Kyjev - The Best Western Sevastopol Hotel byl jednou z posledních známek západního byznysu na Krymu, který Rusko anektovalo v roce 2014. I on ale v důsledků sankcí se svými aktivitami na poloostrově skončil.