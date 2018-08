Sencov v ruském vězení hladoví už třetí měsíc. Převoz do nemocnice by nemusel přežít

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Vězeň se cítí slabý, ale už dvakrát odmítl převoz do nemocnice, prý kvůli nepřátelsky se chovajícímu personálu. "Převoz do zdravotnického zařízení v jiném městě by nemusel přežít," uvedl filmařův právník Dmitrij Dinze.

Hladovku ale Sencov přerušit nehodlá. Při návštěvě duchovního odmítl nechat se vyzpovídat.

Sencov se hladovkou domáhá propuštění 64 jiných Ukrajinců z ruských věznic, které označuje za politické vězně, napsala agentura AP.

Sencova v srpnu 2015 odsoudil moskevský soud na 20 let za to, že se na jaře 2014 spolu se svým společníkem pokusil na anektovaném Krymu podpálit kancelář vládní strany Jednotné Rusko a dalšího ruského spolku. Odsouzen byl za terorismus v procesu, který organizace Amnesty International kritizovala jako stalinistický.