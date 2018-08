Drakonické a bez důkazů. Rusko běsní kvůli novým sankcím USA

USA zavádějí "drakonické sankce" pod vymyšlenou záminkou a bez jakéhokoliv objasnění, faktů či důkazů, uvedla ambasáda podle agentury RIA Novosti.

Americká strana podle velvyslanectví odmítla odpovědět na upřesňující otázky. "Řekli nám, že Spojené státy mají dost informací, aby učinily závěr o tom, že je Rusko vinné," uvedli ruští diplomaté.

Spojené státy podle středečního vyjádření ministerstva zahraničí dospěly k závěru, že nervově paralytický jed novičok proti Skripalovým použilo Rusko. Nové sankce vstoupí v platnost 22. srpna nebo blízko tomuto datu. Británie rozhodnutí amerického spojence uvítala.

Televize NBC oznámila, že sankce mají mít dvě fáze. Ta první, která má vstoupit v platnost v srpnu, se bude týkat obchodní výměny a finančních transakcí. Bude ale mít jen omezený dopad, protože se bude překrývat s jinými sankcemi, vyhlášenými už proti Rusku dříve.

Druhá fáze má následovat po třech měsících, pokud Rusko neposkytne záruky, že napříště chemické nebo biologické zbraně nepoužije a vysloví souhlas s inspekcí OSN. Tyto sankce už by měly na Rusko vážnější dopady. Snížila by se úroveň diplomatických styků, zakázalo by se ruským aerolinkám Aeroflot provozovat lety do USA a prakticky by se zastavila veškerá obchodní výměna.